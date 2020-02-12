游姓男子5年前到宜蘭縣蘇澳鎮南方澳內埤海邊沙灘釣魚時，與羅姓釣客為了卡位起爭執，他與友人分持漂流木棒圍毆羅男致死；檢方依殺人罪起訴，一審依傷害致死罪判刑8年，高院更一審認為游男符合自首要件，經減刑後改輕判4年10月。可上訴。

判決指出，游男與釣客發生口角，對方先出拳毆擊他的臉部一拳並揮落他所戴眼鏡，他心生不滿而欲報復，即糾集友人到場後撿拾沙灘上的漂流木棒，圍毆羅男致其雙手骨折倒地不起始停手，羅因受有多重臟器傷害休克死亡。

(中時 )