釣魚卡位爭執打死人 自首輕判4年10月 11:092020/02/12 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 游姓男子5年前到宜蘭縣蘇澳鎮南方澳內埤海邊沙灘釣魚時，與羅姓釣客為了卡位起爭執，他與友人分持漂流木棒圍毆羅男致死；檢方依殺人罪起訴，一審依傷害致死罪判刑8年，高院更一審認為游男符合自首要件，經減刑後改輕判4年10月。可上訴。 判決指出，游男與釣客發生口角，對方先出拳毆擊他的臉部一拳並揮落他所戴眼鏡，他心生不滿而欲報復，即糾集友人到場後撿拾沙灘上的漂流木棒，圍毆羅男致其雙手骨折倒地不起始停手，羅因受有多重臟器傷害休克死亡。 (中時 ) #自首 #10月 #爭執 #釣魚 #卡位 也許您會感興趣 推薦閱讀 30年釣魚老手 誘餌法打造全球第三大 14:002020/02/08 財經 一個月2件合資案 鴻海積極卡位汽車產業 11:082020/02/08 財經 深夜狂搶衛生紙...得知真相後傻眼 女星自首道歉：無知行為 11:592020/02/08 娛樂 卡位新品 杰力、大中出貨衝 04:102020/02/11 產業．科技 呂芳銘攜手戴永輝 卡位智慧生活體驗商機 10:152020/02/11 財經 社會熱門新聞 愛愛一半偷拔套 女友嬌喘回一句臉綠爆 - 社會 「東吳天菜」散布前女友性愛影片16次 高院輕判女崩潰 - 社會 退休工人一箱物資捐武漢 工作人員一開全跪 - 社會 流感7天奪14命 23歲男5天病逝 - 社會新聞 - 中國時報 老舊自來水管破裂 台南垃圾車被「坑」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。