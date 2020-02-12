明道去年前往坎城參加「中歐女性影展坎城論壇」。（摘自AUDACE奧達士蘭花臉書）

明道經紀人李詩翔是奧達士蘭花負責人。（摘自AUDACE奧達士蘭花臉書）

小S曾發文發照推薦奧達士蘭花產品。（摘自臉書）

明道工作室2017年跨足高級訂製護膚保養的新品牌「AUDACE」，由藝人明道經紀人李詩翔擔任負責人與董事長，明道則是掛名「品牌體驗官」，沒想到在品牌業績破億元金流之際，週刊12報導該品牌負責賣貨收錢的L姓女股東帳目不清、短少差額達千萬，讓李詩翔憤而提告。而股東之一的小 S 老公許雅鈞因與L女私交甚篤，除了出言袒護L女，兩人竟還聯手召開股東會，想要拔掉李詩翔的職位。

李詩翔稍早回覆本報記者時表示，很遺憾發生這樣的事，ㄧ切都已交給律師處理了，目前已經照法律程序進行，在合法的前提下，希望公司的運作，能儘快透明，回到正常、正確的軌道上。她也強調，「這是企業內部管理層面的事情跟藝人沒有關係，明道跟小S還是朋友！」因為調查不能公開，律師不讓她多做回應，至於許雅鈞是否護航該女，李詩翔說她看了週刊報導內容，「是差不多意思！」

根據《鏡週刊》報導，有知情人士日前出面向該刊指控，某股東L女負責品牌賣貨與收錢等，在年度結帳期間，交出的數字竟然混亂不清，而且帳目含糊，帳面與實際業績之間，短少差額已達千萬元之譜。讓明道的經紀人，也是品牌負責人李詩翔不得不著手啟動調查，明道方面懷疑L女暗中極有可能「左手賣右手」賺取價差，即以內部價格買低，但是對外另用管道賣高，卻隱而不報其中利潤。目前李詩翔已經提告L女包括「涉嫌不法執行公司業務致涉犯刑法與其他特別刑法等案件」等，沒想到此案向外延燒，不僅明道及小S，連小S的老公許雅鈞也捲入其中風暴。

小S先前曾與產品貼臉自拍，發文「最近我的最愛」大力推薦，去年還飛赴坎城與明道、許晴、黃璐等人同台，以參加「中歐女性影展坎城論壇」之名，順便行品牌行銷，品牌官方臉書上還留有當時的開心合影。

(中時 )