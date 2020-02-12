儘管新冠病毒疫情重創大陸地區智慧型手機銷售，且各地方政府為控管疫情採取嚴格返工人員限制，不過光學鏡頭廠—大立光(3008)及玉晶光(3406)大陸廠區於2月10日順利復工，市場還是給予正面肯定，今天大立光強勢反彈，帶動玉晶光及緬甸地區有廠區可以支應的亞光(3019)同步走高。

受到新冠病毒疫情影響，大陸各地工業區將復工日期延後至2月10日，大立光東莞廠區及玉晶光的廈門廠區均於2月10日順利復工，儘管因各地採取嚴格返工人員健康管理措施，復工率普遍較往年低，不過有復工總比停工好，能做多少算多少，市場多給予復工正面肯定。

大立光因以生產手機鏡頭塑膠鏡片的廠區都在台灣，僅以玻璃鏡片研磨東莞廠在大陸，生產端受此次冠狀病毒疫情影響較為輕微，目前對營運的影響在於大陸地區智慧型手機銷售受到疫情重創，以及模組廠與組裝廠復工狀況，不過大立光往年有提前為旺季做生產準備，去年底大立光新廠空間已經填滿，原本市場擔心在強勁需求下，大立光無產能可以因應，現在看起來，對大立光影響有限。

受到農曆年長假及淡季影響，大立光及玉晶光1月合併營收均較去年12月下滑，其中大立光1月合併營收為41.1億元，月減19.4%，年成長22.34%；由於大陸地區客戶延後復工，2月工作天數減少，大立光表示，2月拉貨動能將較1月下滑。

玉晶光1月合併營收9億8135萬元，較上月減少13.04%，較去年同月大幅成長130.43%。

玉晶光廈門廠於2月10日復工，玉晶光表示，雖然復工率較低，但因目前為淡季，且料源亦無問題，原預估「今年首季表現優於去年同期」的看法沒有改變。

(時報資訊)