生醫族群個股各擁題材發燒，智擎(4162)PEP503用於治療頭頸癌，獲美國FDA快速審查資格，盤中鎖在漲停板60.5元，買盤超過700張排隊等著要買；雙美(4728)膠原蛋白植入劑出貨旺，1月營收年增152.64％，強調市場需求仍在、疫情衝擊營運不如外界想像這麼嚴重，股價鎖在漲停75元；商之器(8409)、環瑞醫(4198)也聯袂鎖在漲停板，上市櫃生醫指數漲幅都超過1%，成為盤面上人氣焦點。

智擎生技授權夥伴法國Nanobiotix公司宣布，PEP0503(NBTXR3)獲得美國FDA適用在頭頸癌的快速審查資格。Nanobiotix公司與智擎公司針對PEP503正擴大開發其他適應症應用，包括頭頸癌、肝癌、直腸癌、攝護腺癌以及併用PD-1抗體於頭頸癌及非小細胞肺癌，皆在進行臨床試驗中。

雙美指出，雖然短期部分學術分享與行銷活動等相關群聚型活動因新冠肺炎疫情延燒而暫時延期，且外出消費的人潮也有減緩情況，但觀察多數愛美的消費者對於醫美保養的需求仍存在，評估對營運影響並無外界想像來的大。雙美挾著膠原蛋白植入劑出貨表現暢旺，1月營收年增152.64％。

(時報資訊)