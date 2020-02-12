新冠疫情持續延燒，截至12日在陸已有44742確診病例、1114死。對於全球疫情現況，大陸傳染病學專家鍾南山11日接受路透社專訪時表示，疫情將於本月在大陸達到高峰，可能4月就會結束。最新公布的湖北省新增病例創下2月單日最低數字，讓情勢更顯樂觀。

大陸傳染病學專家鍾南山指出，疫情將於本月在大陸達到高峰，可能4月就會結束。

在2003年成功遏止SARS的功臣鍾南山表示，根據數學模型、病毒蔓延近況與政府防疫作為的綜合評估預測，他說，疫情在本月中下旬進入高峰期，隨後來到平穩期，然後遞減。

鍾南山在廣州醫科大學附屬第一醫院表示，希望疫情可以在4月結束。不過他仍表示不明白為何病毒傳染力這麼強，「這是個很棘手的問題」。

對於大陸當局採取史無前例的封城及限制傳播途徑，曾在SARS期間協助識別大陸緊急應變體系的缺失的鍾南山肯定政府部門下令武漢封城，但也指出武漢市政府與當地的衛生部門對此應負起一些責任，先前的防疫沒做好。

對於致命的新型冠狀病毒，鍾南山坦承仍有諸多之處待釐清，像是這種冠狀病毒是如何感染患者的、是否可以透過糞便傳播，以及所謂的「超級傳播者」是否導致疫情擴散。至於是否要戴口罩，鍾南山說，在非感染地區不見得一定要戴，美國和其他國家禁止中國人入境是過度的反應。他還說，似乎兒童較不易受感染。

但提到近期「吹哨者」醫師李文亮也因染病而去逝，鍾南山拭淚指出，大多數的民眾認為他是大陸的英雄，並以他為榮。李文亮先前在元月初在學生群組內警告已有類SARS疫情出現，卻被警方以「散布謠言」予以懲戒。

(中時電子報)