高空特技《璀璨盛夜》，讓民眾感到驚險又驚艷！（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會在台中，台中巿政府邀請「英國珍寶馬戲團」帶來戶外大型高空特技《璀璨盛夜》，高空鋼索演員走在11公尺高的雙塔鋼索上，時而倒立、時而騎腳踏車橫越鋼索，高難度特技搭配戲劇性音樂，緊張刺激，讓觀眾心情隨著節奏起伏，大呼過癮。

市府指出，《璀璨盛夜》由英國珍寶馬戲團總監比利．艾爾文執導，英國高空鋼索演員、小提琴家，與台灣原民歌手沐妮悠、台中典躍舞團及愛唱歌手等在地表演團隊跨界合作，打造全球唯一限定版獨家表演，現場也特別邀請后里在地民眾持傘燈共同演出，帶來驚險又驚艷的視覺饗宴。

高雄來的王先生指出，表演者做出高危險、高難度的演出，技術十分精湛，令人印象深刻，有在國外參加藝術節的感覺，台中市政府這次辦得很用心。方姓小姐說，今年台灣燈會辦得很成功，尤其國際級的表演開放免費入場觀賞，現場來看果然不虛此行。

嘉義帶父母親昨晚來台中看燈會的歐陽小姐認為，今年的燈會真的很不一樣，，專程來台中燈會可說是不虛此行！

市府表示，《璀璨盛夜》即日起至2月23日每晚7時在后里馬場馬術競技場演出，每日下午17時開放民眾免索票免費入場，歡迎民眾前來觀賞！更多表演活動介紹與時間可至台灣燈會官網(https：／／2020taiwanlantern.tw／Show)查詢。

(中時 )