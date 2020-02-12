「防疫物資難買，現在連桶子都買不到」李乾龍補充，次氯酸水不能夠在大太陽底下曝曬（戴上容攝）

現場擺設數百罐洗手乳、次氯酸水，會後由校方代表帶回學校，場面盛大。（戴上容攝）

新冠肺炎疫情擴大，面對開學在即，學校都上緊發條準備防疫用品，新北市三重區先嗇宮12日上午10時慷慨捐贈2000公斤洗手乳及6000公升次氯酸水給三重、蘆洲區38所學校。新北市政府教育局督學林玉婷表示，「感謝先嗇宮拋磚引玉，為學校防疫盡心盡力！」。

新北市三重區先嗇宮12日上午10時舉行捐贈儀式，三重區長劉來通、新北市議員王威元、三蘆地區各級校方代表等人都出席參加，現場擺設數百罐洗手乳、次氯酸水，會後由校方代表帶回學校，場面盛大。

先嗇宮董事長李乾龍表示，先嗇宮侍奉神農大帝，長年協助學校對抗病毒，往年洗手乳都在暑假開學時贈送，今年因應疫情改在寒假開學前準備，另外再贈殺菌力強、殺菌範圍廣、安全性高，可作為食品消毒的次氯酸水。

「防疫物資難買，現在連桶子都買不到」李乾龍補充，次氯酸水不能夠在大太陽底下曝曬，在隱密房間存放最好，宮廟很有心買了有深色桶子分裝，希望桶子可以重複利用，此外也分送給學校檢驗紙做檢驗，物資不夠都可以來先嗇宮無限量供應。

教育局督學林玉婷表示，新北市長侯友宜非常感謝先嗇宮拋磚引玉，協助提供新北市三蘆地區各級學校防疫用品，教育局針對防疫疫情也不斷提供學校相關的防疫物資，目前酒精真的是不容易採購，感謝在短缺情況之下，先嗇宮還能夠提供給各級學校。

(中時 )