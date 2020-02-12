自《琅琊榜》爆紅以來，鬥智燒腦的古裝劇就越來越被大眾所接受，《軍師聯盟》、《天盛長歌》等古裝大劇也屢造佳績。當然，除了劇情千迴百轉、扣人心弦之外，顏值在線的演員們引人入戲的演技，也是讓一部好劇更往上加分的重要因素。一起來盤點三部古裝鬥智劇，劇中狂飆INT（智力）的男神演員。

《琅琊榜》胡歌傾情演繹梅長蘇的深謀遠慮

當年的大熱劇《瑯琊榜》帶起鬥智古裝風潮，其中胡歌將「麒麟才子」梅長蘇演得十分出彩。要說梅長蘇的謀略有多強呢？人在江左，單憑一計扣上一計，便讓譽王損兵折將。

角色本身價值觀端正、智謀高深令人瞻仰，搭配符合形象的素白衣袂翩翩，冬裝時披上領上加毛的斗篷，加上胡歌的顏值身材俱佳，更是使這個角色讓人酥到骨裡。

《通天狄仁杰》。（圖／龍華電視提供）

《通天狄仁杰》任嘉倫演活了機智又不失風趣的狄仁傑

狄仁杰可以說是「東方福爾摩斯」，不過由任嘉倫飾演的狄仁杰帶了點江湖俠情義氣，灑脫率真的性格更接近亞森羅蘋。任嘉倫的臉相當適合古裝劇，他參與的電視劇也大多為古裝劇，像是《龍珠傳奇》、《錦衣之下》等等。

這部劇的狄仁杰，在智謀方面，不走梅長蘇那種長遠路線，主要是展現他知識的廣博與機智，常常彷彿變魔術般招來火舌、煙霧等，將智謀與動作戲結合，讓畫面成為視覺饗宴。

對這樣的狄仁杰感到好奇嗎？鎖定中華電信MOD 353頻道《龍華偶像台》，4月4日起週末下午一點播出。

易烊千璽。（圖／龍華電視提供）

《長安十二時辰》易烊千璽化身少年壯志為天下的李必

2019不可不看的古裝劇鬥智劇就是《長安十二時辰》了，劇中男主角之一的李必，小時候做為太子伴讀時就已獲得「說棋神童」、「天才少年」等稱號，後來步入仕途，年紀輕輕便成為靖安司司丞，卻不驕矜自滿，也不苟且偷安，而是心繫長安、胸懷天下。

飾演李必的人是少年男團TFBOYS的易烊千璽，2018年他考上了中央戲劇學院表演系後，演技有了長足的進步。年齡優勢的滿滿膠原蛋白，更讓人無法將視線從他身上挪開。

《長安十二時辰》2月6日起，中華電信MOD 352頻道，《龍華戲劇台》，全台電視首播。

(中時電子報)