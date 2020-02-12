新冠肺炎疫情擴散，台灣人心惶惶，口罩也成為大熱門商品，許多民眾根本買不到，叫苦連天。日前民進黨立委賴品妤、林楚茵、吳思瑤與范雲本月6日在台北車站發起「我罩你、你先領」活動，點名韓國瑜、馬英九與柯文哲把口罩拿下。林楚茵卻遭爆料，自己與丈夫梁文傑搭捷運爽戴口罩，離譜的是梁文傑戴法還大錯特錯，把鼻子露出來，讓網友看傻。

臉書《真相調查委員會》8日在臉書貼出林楚茵與其夫梁文傑在1月底時，捷運上雙雙戴口罩的自拍照片，痛批民進黨防疫雙重標準，難怪漏洞百出，《真相調查委員會》表示，梁文傑前幾天還PO文罵韓國瑜開記者會戴口罩是浪費行為，結果自己不但搭捷運戴口罩，方法還完全錯誤，把鼻子全露出來，才是真正浪費口罩行為。

根據《聯合》報導，針對網友質疑，林楚茵表示當時與梁文傑戴口罩是過年期間，疫情情況不明，才會戴口罩搭捷運，後來發起活動時，已經有專家提出洗手比戴口罩重要，是時間序問題，防疫措施隨時在滾動變化。

本月6日，民進黨五名立委在北車發起口罩「你先領」活動，呼籲大家把口罩優先讓給有需求的人，並點名韓國瑜、馬英九與柯文哲拿下口罩，未料活動曝光後遭到各界砲轟，有網友貼出桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌戴口罩照片，質疑為何不點名他們，就連「宅神」朱學恒也忍不住痛批「不會去藥局外面幫忙發號碼牌跟當志工嗎？」，更表示只點名與自己立場不同的政治人物就只是在鬥爭，朱學恒酸「林靜儀還嗆要罰說不用戴口罩的人耶」。

(中時電子報)