前國民黨主席洪秀柱。（葉書宏攝）

前國民黨主席洪秀柱重申，「九二共識的內容完全合乎憲法的準則！」（葉書宏攝）

關於國民黨2020敗選後是否有大破大立改革，對此，前國民黨主席洪秀柱今（12日）表示，「我沒看到，非常難過、焦慮！」感覺不出來黨中央有更積極的作為，討論未來的方向。她也重申，「九二共識的內容完全合乎憲法的準則！」

洪秀柱表示，這些年來一直被批評親共，但是想請問一下，目前檯面上的人物除了講捍衛中華民國外，有誰提到捍衛中華民國憲法，憲法已經告訴路線是什麼，是否應該要朝著憲法的路線，到底國民黨的中心思想和核心思想是什麼，民眾都不知道也就代表沒有方向，也談不上兩岸路線。

洪秀柱表示，九二共識是什麼？它的內容、由來，可能10個人有8個人不知道，那是在反對什麼，可以說九二共識名稱不好，可以改，但是內容是什麼？有需要改嗎？大家可以攤出來討論，但不能在不明就裡的情況下「我反對！我反對！」

媒體提問立場是否和人民日報相符，洪秀柱回應，立場並非和某報相同，目前社會是否需要九二共識的內容，把內容講出來，肯定會有更多人認為這是很重要的，「九二共識的內容完全合乎憲法的準則！」

(中時 )