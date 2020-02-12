大陸武漢肺炎疫情持續延燒，至今還未獲得控制，造成全球民眾人心惶惶，紛紛搶戴口罩保護自己。但除了戴口罩，各國政府也大力宣導「勤洗手」的重要性，更勝於戴口罩。日本就有一名網友在推特上分享自身經驗，他透露，自己在速食店打工11年，期間只得過一次小感冒，他認為這跟在速食店工作必須「勤洗手」的習慣，有很大的關係。

大陸爆發武漢肺炎疫情，日本的病例數也節節攀升，有一名日本網友在自己的推特上發文，表示他從高中開始，就在日本當地的麥當勞打工，畢業後轉為正職。他分享自己在麥當勞工作的這11年來，期間只得過一次小感冒，沒有生過其他疾病。

原PO表示，他認為自己之所以都沒生病，應該跟這份工作要求「勤洗手」有很大的關聯。他提到，只要上班時間，「每30分鐘就要洗一次手」，所以他認為「勤洗手」是讓他一直保持健康的關鍵。而他也因為都沒有生病，高中3年都沒請過假，畢業時還領了全勤獎。

後來這篇貼文引發日本網民熱列討論，不少網友表示洗手真的重要，還有過去也在麥當勞工作的網友跳出來附和表示：「我也在麥當勞打工6年，也沒有生病過，現在才知道是因為洗手的關係，真是太神奇了」。

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(中時電子報)