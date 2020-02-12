記憶體封測廠力成（6239）受惠各類產品需求持穩暢旺，2020年1月合併營收持穩高檔，以63.4億元改寫歷史第3高，公司對首季營運樂觀看待，預期在DRAM穩健，系統級封裝及模組（SiP/Module）、Flash及邏輯樂觀下，有機會挑戰同期新高，表現淡季不淡。

受惠去年營運倒吃甘蔗、今年展望樂觀，雖然台股鼠年開紅盤震盪加劇，但力成股價仍持穩100元以上高檔。今（12）日股價開高後放量勁揚，最高上漲4.11％至114元，蓄勢再突破1月15日創下的114.5元9年9個月高點。三大法人上周買超3674張，本周迄今續買超429張。

力成2019年歸屬母公司稅後淨利58.4億元，年減6.3％，每股盈餘7.52元，雖創近3年低點，但表現優於預期。2020年1月自結合併營收63.4億元，較去年12月65.99億元新高小減3.93％，較去年同期51.72億元成長達22.58％，創同期新高、歷史第3高。

力成總經理洪嘉鍮表示，2019年營運先蹲後跳，營收及獲利表現超乎預期。展望今年，隨著5G元年到來，相關應用帶動行動裝置、基地台、通訊、自駕車、智聯網（AIoT）、智慧城市、智慧工廠等相關產品成長，無論是終端產品、DRAM、Flash和邏輯晶片需求均可望正向成長。

洪嘉鍮對力成首季營運樂觀看待，預期DRAM業務可望持穩高檔，Flash、系統級封裝及模組（SiP/Module）及邏輯業務展望均樂觀，預期營收可望較去年同期顯著成長，有機會挑戰同期新高，表現淡季不淡。而去年資本支出約110億元，今年預期仍會超過百億元。

投顧法人認為，受惠各類產品需求持續暢旺，預期力成首季營收季減幅度可望控制在5％以內，毛利率下滑幅度亦可控。在多項利多齊發下，看好力成今年獲利可望挑戰近10年高點，維持「買進」評等，目標價自100元調升至130元。

(時報資訊)