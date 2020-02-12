國際研究暨顧問機構Gartner表示，因去年總體經濟趨緩、記憶體價跌導致2019年全球半導體支出下滑；蘋果因穿戴式產品的熱賣，去年取代三星電子奪回全球最大半導體買家，鴻海(2317)重返排行榜前十。

Gartner資深首席分析師山路正恆表示，2019年的全球前五大半導體買家並未更動，但都減少了年度晶片支出，這主要是由記憶體價格大跌所致。2018年記憶體價格極高，對許多OEM廠商造成嚴重負擔，甚至占其整體晶片支出的45%。到了2019年情況有所改善，前五大OEM廠商記憶體占整體支出比例降到36%，能使用更好的處理器和更大的記憶體容量，來提升產品運算效能。

據Gartner調查，2019年蘋果以8.6%市占奪回全球最大半導體買家寶座；三星電子排名滑落至第二，市占率為8%。

受記憶體價格下滑影響，2019年許多OEM大廠都減少半導體支出，但蘋果在AppleWatch、AirPods等穿戴式產品的熱賣下，從三星電子手中搶走冠軍；陸廠華為即使面對中美貿易戰，依然位居市場第三。

2019年全球市場的不確定性及總體經濟趨緩，對半導體買家帶來極大衝擊。中美貿易戰、英國脫歐、日韓關係緊張、香港抗爭等政治衝突增加，導致全球經濟成長速度下降。山路正恆指出，總體經濟環境使各種電子設備需求降溫，2019年整體電子設備營收減少47億美元，較2018年下滑0.2%。

Gartner指出，2019年蘋果從連續稱霸三年的三星電子手中，重新奪回全球最大半導體買家寶座。在2018年的前十大廠商中，有九家仍位居2019年的前十名，只有金士頓科技(KingstonTechnology)為鴻海取代。另外，前十大OEM廠商占整體晶片市場支出比例，從2018年的39.9%降低至2019年的39.5%。

(時報資訊)