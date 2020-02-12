新冠疫情衝擊大陸影視娛樂產業，也影響民眾外出及參與大型活動意願，不過，華研(8446)第1季本就是演藝經紀活動淡季，因此，大陸停止大型演藝活動影響有限。而華研音樂授權收入持續穩定，法人估計第1季EPS可維持2元以上水準。

華研2019年營收15億元，年減11.5％，不過，獲利不減反增，全年稅前盈餘6.66億元，年成長13.9％，創歷年新高，主要就是來自於音樂授權收入的提升。

華研演藝收入今年第1季為淡季，第2季多場歐美地區海外商演及演唱會陸續舉行，若疫情能和緩，演藝收入有機會與去年5.4億元持平。

2019年音樂授權收入營收為9.45億元，年增28％，音樂授權收入毛利率高，拉高去年前3季毛利率達到65.45％，較上年度同期52.33％大幅跳升。今年將持續推出優質音樂增加線上點擊量，而與網易雲授權合約部分，認列金額將再增8％，法人預期音樂授權收入將突破10億元，呈現雙位數成長，可望帶動全年獲利持續成長，再賺一個資本額。

(時報資訊)