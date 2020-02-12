台南市政府衛生局公布本周新增今年台南首例腸病毒感染併發重症確診個案，北區2歲女童感染腸病毒71型，1月中旬發病後，手掌處有輕微紅疹，喉嚨紅腫、持續高燒，至診所就醫返家後突抽搐，住進醫學中心檢查為腸病毒71型引起腦幹腦炎，經靜脈注射人類免疫球蛋白(IVIG)治療後，抽搐及高燒症狀明顯改善，現已康復出院。

全國累計2例重症確診個案，台南市政府衛生局提醒，腸病毒雖然尚未進入流行期(上周台南市門急診就診人數175人次)，唯社區仍可能有腸病毒71型零星個案出現，學校、教托育機構、補習班業者及家長應督導學童養成良好個人衛生習慣、生病不上學，開學後注意學童入校(園)時，是否有發燒或腸病毒相關症狀。

跟預防新冠肺炎一樣，衛生局呼籲，手部衛生為預防腸病毒最重要預防方法，「吃東西前、照顧小孩前、看病前後、如廁後以及擤鼻涕後」應確實執行洗手5步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，雙手抹上肥皂後，指尖、指縫、手心、手背、腕部應徹底搓揉至少20秒，再以清水沖洗乾淨，防疫不二法門還是用肥皂勤洗手。

另，環境消毒建議使用漂白水(次氯酸鈉)，可破壞細菌、病毒蛋白質，是便宜且功效快速的消毒劑；消毒濃度建議使用 500 ppm漂白水，巿售家庭用漂白水濃度一般在5至6％，取 100 ml漂白水，加入 10 公升的清水中攪拌均勻即可，清潔時人員應穿戴防水手套、口罩等防護衣物，擦拭時消毒反應時間至少10分鐘以上，再使用清水擦拭清潔，課桌椅、教具、玩具、遊樂設施、門把、娃娃車等為重點消毒目標。

衛生局再次呼籲，腸病毒71型傳染力極強，幼(兒)童感染易造成腦膜腦炎、腦幹腦炎、腦脊髓炎，學校、教托育機構及家長應持續注意孩童健康狀況，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送至腸病毒重症醫療網責任醫院(成大醫院、永康奇美醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、郭綜合醫院)，掌握治療契機。

(中時 )