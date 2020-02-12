世界衛生組織11日宣佈，將2019年新型冠狀病毒引起的疾病命名為「2019年冠狀病毒病」(COVID-19)，並稱全世界應把新冠病毒視為「頭號公敵」。大陸傳染病學專家鍾南山向路透社表示，疫情有望在4月結束。

VOA美國之音報導，有關新型冠狀病毒的研究與創新論壇週二在日內瓦開幕，世衛組織總幹事譚德塞在會上表示，如果全球不把這種病毒視為「頭號公敵，我們就不會從中吸取教訓」。他還說，新冠病毒對全球構成嚴重威脅，這種病毒所造成的後果可能比任何恐怖主義行動更嚴重。

譚德塞表示，世衛組織仍在採取策略遏制疫情。他希望這次論壇的成果之一是商定研究路線圖，研究人員和捐助者將圍繞這一路線圖調整自己的做法。世衛組織還表示，目前對新冠病毒的瞭解仍處於非常初級的階段，既沒有預防這種病毒的疫苗，也沒有有效治療方法。

同樣在週二，大陸傳染病專家鍾南山在接受路透社採訪時表示，2019年冠狀病毒病新增病例在一些地區已經出現下滑。他預計疫情會在2月中下旬達到高峰，並在4月份終結。鍾南山說，做出上述預測是基於近期的疫情狀況，現有的數學模型，以及政府所採取的行動。

鍾南山還向路透社表示：「我們還不知道病毒為何有如此大的傳染性，這是最大的問題。」他在採訪中指出，武漢政府及醫療機構應對此次疫情承擔一定責任，他說這座城市在早期階段就失去了對病毒的控制。

鍾南山還緬懷了疫情吹哨人李文亮醫師，他說，「我真為他感到驕傲，他在12月底就告訴了人們真相，然後他便離世了」。

武漢去年年底爆發了新冠病毒疫情，已快速蔓延到大陸各省市，造成42000多人感染，1000多人死亡，全球20幾個國家發現確診病例。

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(中時 )