新冠肺炎衝擊各行各業，不過隨著在家防疫帶動居家娛樂風潮興起，台灣之星電信代收服務需求因此大幅提升，2020年1月交易總金額相較去年同期增長35％；此外，台灣之星長期耕耘的物聯網業務也在此時助陣營收，攜手來自24大應用範疇的企業客戶，2020年首月申辦量相較去年同期成長高達70％。開春之際倚靠加值服務、企業客戶雙引擎拉抬，總營收逆勢成長，截至2020年1月底，台灣之星用戶數達232萬，總營收11.33億，年增2.2％。

根據國內電信業者所公告的2020年1月份的營運成果，行動服務相關業務皆較前年同期有明顯衰退，市場環境嚴峻情況由此可見一斑。然而在疫情肆虐之下，台灣之星做為純行動服務運營商，不若同業擁有固網、零售或有線電視等業務挹注營收動能，自2020年1月中下旬疫情爆發後，仰賴境外旅客的產品業績便無可避免地受到波及，包括預付型「台灣卡」動能明顯下滑，2月首週日均申辦量驟減51％。

除此之外，WiFi分享器市場也因疫情顯得疲弱，不僅數家國內租賃指標業者史無前例退租或停用約1／4的門號數，台灣之星用戶日均預約量也衰退近半；而國人旅遊常選擇的原號漫遊服務也隨著旅遊警示區域的發布，春節期間的日均申辦量相較2020年1月前三週跌幅高達3成。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「面對嚴峻疫情衝擊各行各業，國內電信業業務也不免受到波及呈現下滑，然台灣之星雖諸如預付卡、WiFi分享器等倚靠觀光旅遊的業務受連帶影響，2020年1月份在加值服務與物聯網的帶動下逆勢抗跌，總營收結算後仍年增2.2％。」

朱曉幸更進一步表示：「有鑑於防疫期間醫護監測需求大幅提升，台灣之星也秉持一貫『你不只是客戶，更是朋友』的品牌精神關懷疫情，攜手物聯網夥伴『嘉通物聯網科技』，透過科技提升疫情監測管理能力，降低染病風險；同時，也考量到民眾在此期間多選擇在家防疫，因而推出網路門市『守護健康 防疫總動員』活動，讓民眾不用出門冒險人擠人，無論門號搭商品、單購商品或續約都只要動動手指，就能享超值優惠，安心在家守護自己與家人的健康。」

(中時 )