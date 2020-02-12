為控制新型冠狀病毒肺炎疫情，大陸某些地方政府部門通知一些企業繼續停工。大陸製造業停延長復工時間，正迫使美國企業高管紛紛尋找替代供應商，但這可能不足以阻止其業務放緩。美國全國廣播公司新聞網11日報導，從汽車生產停頓到蘋果手機交付延遲，中國工廠關閉意味著美國公司的痛苦。

凱投宏觀首席亞洲經濟學家馬克·威廉姆斯說：「工廠關閉或導致本季度中國經濟急劇放緩。供應鏈分散的那些（外國）企業尤其易受衝擊，因為單個零件的延遲交付就可能足以使所有生產停下來。」

在陸廠商如今面臨2個難題：無法獲得生產線所需的原材料或組件；由於中國大部分地區仍實行旅行禁令，他們還面臨工人短缺的問題。且由於工廠關閉集中在病毒起源的武漢及周邊地區，很多消費品及鋼鐵等投入品的生產仍處於停工狀態。經濟學家拉吉夫·比斯瓦斯說：「對許多跨國公司而言，2月份中國工業產出的中斷，凸顯其全球供應鏈過度依賴中國的風險。」

然而，在許多工業生產領域，供應鏈高度細化和專業化，中國之外沒有現成的替代。專家說，這尤其可能導致汽車和蘋果手機等消費品的生產被推遲。

富國銀行投資研究所全球市場高級策略師薩米爾·薩馬納說：「看起來，供應鏈受影響多數是在製造業，更具體地說是許多技術零部件，如半導體和汽車領域。」

現代汽車公司上周因中國產零部件供應中斷而關停韓國工廠；菲亞特·克萊斯勒也警告稱可能被迫停工。韋德布什證券公司分析師丹尼爾·艾夫斯在客戶報告中寫道，「有報導稱蘋果主要代工廠富士康的停產可能比預期的要長。估計蘋果本季度可能會損失100萬部iPhone的銷量。」

(中時 )