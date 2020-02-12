誇張！北部一名從事電工的男子，隨機撥打手機號碼找女性搭訕，一名高雄女竟將他誤以為是男友，還聽從電工男指示進行「矇眼性愛」；電工男食髓知味，又約第2次，女子開心準備蝦子與牛肉，卻發現來者根本不是男友。事後高雄女提告性侵並求償60萬元，刑事性侵未成立，但民事賠償橋頭地院判電工男須賠8萬元。可上訴。

判決書指出，高雄女控訴，2017年7月間接到未顯示來電，她誤以為是男友打來，直接開口喊男友小名，對方便以軟弱無力的氣音假冒男友。8月假男友要求她不鎖門，矇眼裸體在床上等他，她乖乖聽話，對發與她發生性關係離去。

之後假男友不但要求她傳裸照，又故技重施再約第2次矇眼性愛。這回高雄女還花2小時烹煮蝦子與牛肉想讓男友享用，卻忘了帶眼罩，也才發現對方竟然是陌生男子！

高雄女提告性侵並求償60萬元，不過性侵不成立，雙方以15萬元和解。民事求償部分，橋頭地院判決電工男應賠償8萬元。可上訴。

(中時電子報)