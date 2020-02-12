明天是大聯盟春訓報到日，與水手隊簽下小聯盟合約，但獲邀參加大聯盟春訓的旅美左投手陳偉殷，開了6小時的車終於抵達亞歷桑納州的水手隊春訓營。今（12）日他在臉書粉絲專頁PO文表示，即使只有1％上大聯盟的機會，他也不會放棄，看來決心非常堅定。

陳偉殷的PO文如後：「明天就是春訓報到日，非常感謝水手隊給了我這次的機會，我會好好把握，並全力以赴地去爭取跟去競爭任何的可能性，就算只有1%的機會我也不會放棄的！」

陳偉殷原本與馬林魚隊簽下5年8000萬美元的合約，今年還有最後1年2200萬美元薪資未走完，但馬林魚決定認賠殺出，殷仔只好與水手簽下小聯盟合約，如果升上大聯盟，水手只要付基本薪資即可，其他仍由馬林魚付清。

ESPN日前預測，34歲的陳偉殷有機會爭取到水手隊第5號先發投手的位置，競爭對手包括鄧恩、柯提斯等，都不到30歲，殷仔面臨的壓力確實不小。

(中時 )