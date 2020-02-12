新冠肺炎確診病例不斷增加，日前仍有三名台灣籍船員滯留在寶瓶星號上，其中「星光幫」歌手劉明峰，透過經紀人林重光釋出船上最新消息，並預計13日終於可以下船。（經紀人林重光提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎確診病例不斷增加，日前仍有三名台灣籍船員滯留在寶瓶星號上，其中「星光幫」歌手劉明峰，透過經紀人林重光釋出船上最新消息，並預計13日終於可以下船，他也很憂心家中的母親會不會很擔心，但下船時間船公司尚未公布，他也拍攝影片祝福鑽石公主號上所有人員，「我希望你們都可以康復，並且安全回到家。」

鑽石公主號新冠肺炎確診病例今早升到174人，情況緊急，更有船上的人對外求救，台籍旅客也希望政府可以提供協助，衛福部長陳時中也指出，如何救援仍在與日方研議中，更也擔憂船上群聚生活會跨大疫情。

劉明峰釋出的影片向鑽石公主的旅客喊話：「我是明峰，衷心的祝福所有鑽石公主號的朋友，我希望我們都可以共同度過難關，大家共體時艱，希望你們平安，真的加油、加油，我希望你們都可以康復，並且安全回到家，我們都要為鑽石公主號上的所有朋友祈禱，感謝大家」。永躍國際有限公司也指出，劉明峰目前一切平安，近2年他在郵輪上駐唱時間居多，為郵輪一年一聘的約聘固定歌手，更視為同船工作同仁，所以並無法跟隨旅客下船，目前仍滯留船上。

(中時 )