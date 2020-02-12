三星最新發表全新旗艦Galaxy S20系列以及Galaxy Z Flip翻蓋式可折疊螢幕手機，其中Galaxy S20系列一口氣推出基本版Galaxy S20、升級版S20+和頂級版S20，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，今年手機趨勢將會聚焦在5G跟摺疊，針對市場關注的新型冠狀病毒疫情，目前看來對手機市場買氣影響不大。

陳啟蒙表示，今年手機趨勢將會聚焦在5G跟摺疊，成為刺激消費者的兩大因素，此三款產品配貨量會有階段性調整，譬如初期多是忠誠度高的消費者會以Ultra量最多，一個月後會以S20+比重較高，他也談到，以往台灣Note系列銷量都高於S系列，但在2019年S表現優異，和Note系列比例相當。

新型冠狀病毒疫情延燒，是否會影響到手機的銷售買氣，陳啟蒙表示，由於各界各業屬性不同，對於手機市場而言買氣影響不大，消費者主要會調整自己的消費行為來購買，如透過網路挑選、電話詢問門市等，因此較不會有遞延累積買氣的情形，不過近期觀察實體門市約少10%~15%人流，疫情長久時間下仍都可能會影響，此外，三星許多零組件的供應鏈都是大公司，陳啟蒙表示，持續了解消費者的心聲，會持續與總部協調溝通，盡可能讓台灣消費者可以得到想要的產品。

陳啟蒙強調，疫情在全球都有一定影響，單純就台灣市場狀況而言，年前剛好適逢手機銷售旺季，所以預前準備相對充足；短期來看，一季之內既有舊機上不會受到太大影響，新機目前與總部爭取數量跟規劃一致，故供貨上不會受到太大影響。

三星本次摺疊機Galaxy Z Flip選擇推出4G版本，並未推出5G版本，主要是Galaxy Z Flip鎖定年輕、嘗鮮、喜歡輕薄手機族群，在消費者考量下，於全球推出4G LTE版本。

至於三星是否會取消MWC？陳啟蒙表示，目前總部未有消息，但原本台灣團隊就沒有計畫要去。

(時報資訊)