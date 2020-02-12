華通(2313)因台灣有廠區且大陸廠區員工留守生產率高，加上客戶訂單強勁，1月合併營收40.45億元，年成長0.74%，由於生產未受疫情太多影響，華通審慎樂觀看待第1季營運，華通預估，第1季業績有機會比去年同期好。

大陸地區是全球PCB生產重鎮，此次新冠病毒疫情重災區湖北有不少PCB廠，且大陸為管控疫情全面延後復工，並對返工人員採取嚴格管制措施，讓PCB產業成為受到此次疫情衝擊最大的產業之一，華通因有台灣蘆竹及大園兩個廠區，且農曆年期間，重慶廠及惠州廠留守員工很多，因此整體復工率還不錯，生產未受到疫情太多影響。

目前華通蘆竹及大園廠各約有30萬平方英呎產能，重慶廠約40萬平方英呎，惠州廠約120萬平方英呎，雖然大陸廠區復工率須逐步拉升，但因現在是淡季，華通調度台灣廠區產能來支應，整體生產尚稱順利。

除生產端未受太大影響，在客戶端方面，受惠於中高階HDI板及軟硬結合板需求強勁，讓華通1月合併營收未受到農曆年長假影響，單月合併營收40.45億元，年成長0.74%，華通表示，從目前訂單來看，第1季營運審慎樂觀，有機會比去年同期好。

為因應未來5G時代，著眼於市場對於高階HDI製程的需求商機，華通大陸重慶二期廠區已於去年10月完成奠基儀式，廠區規畫總投資約新台幣150億元、年產能可達500萬平方英呎，受到疫情影響，建廠速度可能延後，不過將盡力在2021年上半年試量產，並視市場供需狀況分階段添購設備。

(時報資訊)