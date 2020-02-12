業者貼出公告，配合防疫，全面封館。（王志偉攝）

寶瓶星號郵輪本月8日停靠基隆港，全船遊客呈現陰性反應，得返家進行14天自主健康管理，不過卻有人跑到花蓮一家健身中心游泳池，被遊客認出當場還大吵，花蓮縣衛生局長朱家祥今提醒，如果在特定時間經過相關地點要做好14天自主健康管理，盡量避免外出、外出應全程配戴外科口罩、早晚各量體溫一次，如果規勸後仍不配合者，可依傳染病防治法第36條，罰款三千元至一萬五千元，民眾務必配合。

靳姓業者也無奈地說，接到上百通電話詢問，考量到許多會員都是長輩，感染風險較高，為了配合政府防疫，也讓大家不要擔憂，雖然法令未強制規定，仍自行決定封館至3月底，這段期間消毒也順便進行內部整修，封館期間會員會籍都會予以延長。

花蓮大型運動中心會館在門口張貼「武漢肺炎封館公告」，因「武漢肺炎疫情持續擴大，為避免因群聚加重疫情，因此自主封館對抗疫情，疫病期間敬請見諒」、「封館日2月11日到3月31日」。

業者證實，這幾天有會員間瘋傳有人8日從郵輪下船，隔天就入場要游泳，但當場被其他會員認出，現場一度吵架，工作人員立刻上前，勸導該會員基於防疫不要下水游泳。衛生局獲報也到場了解事發過程。

花蓮縣衛生局朱家祥說明，上週日有1名從寶瓶星號下船，需自主健康管理的民眾跑去要游泳，追蹤了解這民眾並沒有感冒症狀，且這幾天也都有配戴口罩，然而，在14天自主健康管理期間，前往公共游泳池游泳仍是不妥。

朱家祥說，根據傳染病防治法第36條規定：民眾於傳染病發生或有發生之虞時，應配合接受主管機關之檢查、治療、預防接種或其他防疫、檢疫措施，違反者可處三千元以上一萬五千元以下罰鍰。因此自主管理如果一定要外出，切記「一定要全程戴口罩」，如果未戴口罩也未聽「勸導」，仍可依該法裁罰。衛生局已告知對方不可再犯。

業者靳瑞陽表示，運動中心場區龐大，會員也有不少長者，擔心免疫力較差，泳池周邊場域雖全時段開窗加強空氣循環，也增加邊溝清潔次數，尤其有烤箱屬密閉式設施，仍引起長者憂心，雖然法令未強制規定，但配合防疫作戰，封館期間將進行場館消毒及設施整修期待至3月底，4月1日以嶄新的面貌重新開放，封館期間會員會籍延長。

(中時 )