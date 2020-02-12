立委高嘉瑜今天上午舉辦會勘。（譚宇哲攝）

中油公司位於北市內湖區新明路的油管8日發生漏油，現場油氣沖天，雖經消防人員持續灌水後油氣濃度降低，中油也已抽出9萬公升油水，但仍未找出漏油點，立委高嘉瑜今天上午舉辦會勘，桃園煉油廠廠長曾繁鑫表示，今晚將做最後開挖檢測及管線試壓，若仍找不到漏油點且管線壓力仍異常，不排除更換200公尺油管。

高嘉瑜表示，新明路漏油事件至今，中油已經連續5天封路開挖，居民交通生活受到很大影響，且因消防局進駐開設前進指揮所，讓民眾覺得好像隨時有火災氣爆可能，人心惶惶，中油應出來說明，並釐清是否有相關賠償責任。

曾繁鑫表示，8日當天工程人員前來施工時就已跟當地里長說明，並停止油管輸送，陸續開挖7處尋找洩漏點，截至目前，已從新明路排水溝抽出9萬公升油水，首日含油量不到1％，目前僅剩少許油花，土壤都非常乾淨，可疑處皆未受到汙染，證明沒有持續漏油來源。

曾繁鑫指出，疑似漏油的油管設於1975年，長約200公尺，每隔5年檢測，因為長途管線，使用壽命沒有問題，除非外力破壞鋼管才會有漏油可能，而該油管也是北部用油樞紐，停用後若短期不恢復，整個煉油廠生產恐受影響。

高嘉瑜質問若持續找不到漏油點該如何處理？曾繁鑫說，今晚將最後一次開挖檢測漏油點，若仍未尋獲，會針對油管試壓，若一切正常，會配合市府調查、釐清責任，若油管試壓不正常，不排除將200公尺油管更換，詳細工期則須再評估。

北市環保局表示，9日已針對排水溝汙染部分依《水汙法》對中油開罰，最高可處300萬罰鍰，若後續再發現汙染源，會繼續開罰；消防局則表示，經持續灌水稀釋油氣濃度，現場油氣濃度已從首日超過300ppm降到100ppm上下，尚屬警戒範圍，會配合中油施工機動調整範圍，呼籲民眾不要圍觀，管制線內嚴禁火源。

(中時 )