中華民國司法史上首次以「中華民國專屬經濟海域或大陸礁層」究辦大陸籍抽砂船非法盜採海砂，全案終結，澎湖海巡隊12日押解大陸籍「豐溢9969號」抽砂船及「長鑫36號」運砂船移泊高雄擇日公告拍賣。

大陸籍砂石船越界台灣海域非法抽砂猖獗，嚴重破壞海洋生態，澎湖縣政府攜手海巡署雷厲風行展開取締大行動。

去年10月24日海巡署出動高雄艦、澎湖艦、金門艦、台南隊10059艇、澎湖隊10038艇及10066艇值勤取締專案，赫然驚見4000多噸中國籍「豐溢9969號」抽砂船於台灣淺灘違法抽砂，一旁還有2萬7000多噸運砂船「長鑫36號」伺機接應運送。

海巡艦艇強勢執法登檢查緝，將抽砂船、運砂船及27名船員一併押返偵辦，移送澎湖地檢署聲押獲准。

8日全案偵結，澎湖地方法院依據《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》判決2名船長各有期徒刑6個月及25船員有期徒刑5個月，並裁處「豐」、「長」兩船及不法所得砂石1萬6500公噸全部沒入。

27名船員對於判決無異議，10日聲請易科罰金繳納完畢；另「長鑫36號」運砂船船東不服法院裁定沒收仍提起上訴。

12日海巡署派遣2艦4艇戒護「豐」、「長」兩船分別航往興達港及高雄港泊靠，後續將由地檢署公告拍賣，船上27名大陸船員移交移民署南區事務大隊收容安置及辦理遣返事宜。

澎湖海巡隊表示，將持續嚴格取締大陸籍船越界捕魚及非法抽砂，這次判決宣示意義重大極具指標性，重申捍衛我國土資源及維護海洋生態的決心。

(中時 )