台南市南區德興路190巷口的道路坑洞約2mx2m大小，深度約95公分。（翻攝畫面／洪榮志台南傳真）

台南市政府環保局1輛15噸重的垃圾清運車，11日晚間行經南區德興路190巷口清運垃圾時，右後車輪突然陷進道路坑洞內，導致車身向右傾斜。市府工務局獲悉緊急派員前往處理，工作人員在無立即危險下，先在坑洞周遭架設安全圍籬覆蓋鐵板，12日現場開挖後，確認是自來水150mm老舊管線破管造成，立即進行換管搶修，預計下午5時前可修復完竣恢復通車。

據查，昨天晚間8點多，環保局黃姓司機駕駛垃圾清運車行經南區德興路190巷口時，突然感到車身慢慢朝右傾斜，起初以為是輪胎脫落，經下車察看時，赫然發現右後車輪陷入路面坑洞。

工務局於昨晚8點37分接獲通報後，立即派員前往現場維持交通並了解情形，還通知自來水公司前來會勘。經現場初勘，該坑洞約2mx2m大小，深度約95公分，下方一直有水流動，初判疑似自來水漏管造成掏空；水公司人員於9點30分抵達現場勘查，也初判為該公司150mm管線破裂造成。

晚間9點35分許，環保局先將陷入坑洞的垃圾車吊起駛離，但因天色已晚且無立即危險，工務局先在坑洞周遭架設安全圍籬覆蓋鐵板，加強安全警示；今天上午7點30分自來水公司即前往現場開挖搶修，基於開挖回填須俟低強度混凝土凝固，因此預計下午5時之前可以修復通車；但若管線提早修復完成，將可提前澆灌低強度混凝土，提前恢復通車。

(中時 )