任何需要面對丈夫長期出遠門工作的「正宮」，在看不見、摸不著的情況下，很難不心生擔憂，實在難為！一名台商某次由老婆陪著就診，被透露床上「軟趴趴」，於是押著他來看醫生，直到回診時擺脫太座，台商才吐露失去「雄風」的真正原因。

腎臟科醫師陳俊宇作客《醫師好辣》，分享自己診間一名固定台商病患的案例，該台商定期為高血壓問題看診，都是自己過來，某次正宮夫人卻陪同前往，透露老公有性功能障礙，辦事時「抬不起頭」，醫生立刻安排荷爾蒙及內分泌檢查，回診看報告時，醫生告訴他一切數值沒問題，功能都正常才對。

這時台商才坦承，自己在越南經商，有兩個「相好」，在那邊都生龍活虎，床笫之間沒有問題，但也因為越南妹子白皙美麗，他返台後卻一看老婆的臉就「性致全消」，偏偏正宮是拿房事來檢驗他有沒有亂來，讓他不知如何是好，最後醫生開了威爾鋼給他，才讓這個問題暫時解決。

(中時電子報)