MWC(全球行動通訊大會)今年展期訂於2月24日至27日在西班牙巴塞隆納舉行，不料自2019年底爆發的新冠肺炎（NCP）疫情持續升溫，讓不少參展廠商都提前宣布（不同程度的）退出展覽，讓MWC 2020還未開始就失色不少。最新一輪宣布退出MWC的廠商就包含Facebook、電信商Sprint以及思科（Cisco）等，官告退展的潮流難以止住，可說是讓主辦單位措手不及。

因應新冠肺炎疫情，累積至今已有超過十家廠商主動宣布退出，包含LG電子、亞馬遜（Amazon）、愛立信（Ericsson）、輝達（NVIDIA）、Sony、NTT Docomo、vivo、英特爾（Intel）、聯發科（MediaTeak）；稍早之前，Facebook、美國電信商Sprint、設備廠思科，以及大陸廠商柔宇科技，也都不約而同宣布退出。相對於國際廠商，中國大陸廠商的態度相對保守，TCL通訊以及中興（ZTE）先前僅宣布取消展會期間的記者會，但仍舊會參與現場展覽。

針對退展原因，Facebook指出是「由於與新冠肺炎相關的公共衛生風險不斷變化，出於高度謹慎的考慮，Facebook員工將不會參與今年的MWC。」

另外，在一波宣布退展的聲浪中，來自中國大陸的華為（Huawei）以及OPPO則是反其道而行，宣布將會如期參與展會。除了期待能夠在展會中發表最新產品外，品牌的中國DNA以及其他外界壓力，也不能排除是他們在新冠肺炎疫情影響下，仍舊持續選擇參與的原因。

而雖然華為、OPPO等廠商表態將會如期參與，但相對於選擇退展的那一方，聲勢可說是相對虛弱。這一波廠商主動宣布退展的潮流，也使得MWC主辦單位GSMA (全球行動通訊系統協會)不由得軟化原本堅定如期舉行的立場。有報導傳出本週五GSMA將會討論是否取消本屆展會，究竟MWC 2020在新冠肺炎疫情影響下是否能如期舉行，很快就將揭曉。

(中時電子報)