美國安顧問：新冠肺炎致中美農產品採購規模減少 11:562020/02/12 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美首階段貿易協議下，中國大量採購美國農產品的履約程度因為新冠肺炎疫情打上問號。美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert OBrien）11日稱，預計疫情會讓中國2020年採購的美國農產品規模較協議中減少。 路透引述奧布萊恩說法，至少在2020年，新冠肺炎疫情影響到中國採購美國農產品的數額，與首階段貿易協議簽下的額度會有落差。 不過美國農業部最新報告預期，因為中國需求上升，美國大豆出口商將增加對中國的發貨，進而使美國大豆庫存降低。 (工商 ) #農產品 #首階段 #貿易協議 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 湖北首度公開新冠肺炎死亡率 第1名居然不是武漢 20:232020/02/09 兩岸 西班牙及英國各新增1件新冠肺炎病例 21:182020/02/09 國際 新冠肺炎病毒會人傳人 趙少康：我可能是第一個講的 23:582020/02/09 政治 湖北病死率2.88％ 他省病例減42％ 04:102020/02/10 焦點新聞 因應新冠肺炎 三商壽提供關懷服務 04:102020/02/10 投資理財 新冠肺炎813死 超越SARS 04:102020/02/10 生活新聞 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 震撼彈 微風驚傳裁員近三成 - 財經要聞 - 工商時報 疫情衝擊 大陸停工重傷美企 2產業最崩潰 - 即時 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 即時 大陸街頭空蕩蕩 股市人氣沸騰 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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