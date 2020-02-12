中美首階段貿易協議下，中國大量採購美國農產品的履約程度因為新冠肺炎疫情打上問號。美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert OBrien）11日稱，預計疫情會讓中國2020年採購的美國農產品規模較協議中減少。

路透引述奧布萊恩說法，至少在2020年，新冠肺炎疫情影響到中國採購美國農產品的數額，與首階段貿易協議簽下的額度會有落差。

不過美國農業部最新報告預期，因為中國需求上升，美國大豆出口商將增加對中國的發貨，進而使美國大豆庫存降低。

(工商 )