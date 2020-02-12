為配合新冠肺炎防疫工作，喬山（1736）旗下持股100％的喬山健康科技（上海）公司，及喬山健身器材（上海）公司，在農曆春節後的復工日期，原訂2月10日，惟復工需取得當地主管機關核准函，12日宣布已取得當地主管機關核准，上述二處工廠12日正式復工。

喬山表示，旗下工廠已成立防疫應變中心，進行復工後的各項防疫應變措施，包括重新調整生產計畫，並安排客戶訂單陸續出貨。

(工商 )