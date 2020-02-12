喬山旗下上海二處工廠 12日正式復工 11:562020/02/12 工商 劉朱松 、台中 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為配合新冠肺炎防疫工作，喬山（1736）旗下持股100％的喬山健康科技（上海）公司，及喬山健身器材（上海）公司，在農曆春節後的復工日期，原訂2月10日，惟復工需取得當地主管機關核准函，12日宣布已取得當地主管機關核准，上述二處工廠12日正式復工。 喬山表示，旗下工廠已成立防疫應變中心，進行復工後的各項防疫應變措施，包括重新調整生產計畫，並安排客戶訂單陸續出貨。 (工商 ) #喬山 也許您會感興趣 推薦閱讀 台商大陸廠 復工狀況不同調 04:102020/02/11 產業．科技 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 疫情衝擊 大陸停工重傷美企 2產業最崩潰 - 財經 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 即時 大陸街頭空蕩蕩 股市人氣沸騰 - 財經 震撼彈 微風驚傳裁員近三成 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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