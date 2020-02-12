大陸A股12日滬深兩市早盤開盤走低，隨後在太陽能概念股強勢帶動下回升，不過滬深兩市隨後走勢也出現分化，滬指處於跌幅區間持續在2,900點上下游走。

截至發稿，上證指數跌0.06％報2,899.6點，深證成指漲0.43％報10,815.4點。

太陽能概念股在12日強勢領漲，捷佳偉創、金辰股份、通威股份等股開盤即漲停。不過11日強勢的鋼鐵、煤炭類股走勢進入回調，列跌幅類股前列。

(工商 )