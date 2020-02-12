新冠肺炎疫情打擊大陸多產業，許多企業也無法如期復工。不過標普最新報告稱，大陸墮數大宗商品企業目前仍正常運轉，產業應能逐漸步入正軌。

標普報告稱，截至目前，多數受評的大宗商品企業在生產上尚未受到疫情影響，除了疫區中心湖北以及政府尚未批准復工的內蒙古等地企業。但大陸鋼鐵巨頭寶武集團是例外，其武漢工廠一直運轉，並依靠水路運輸。

報告稱，寶武鋼鐵等企業在春節前就增加庫存，成為這些企業至今能正常運轉的主因。

對於復工進度，報告指出，春節期間許多礦區僅歇業三天，鋼廠則未中斷運轉。從家鄉返工的人員將接受14天的隔離。報告認為，新冠病毒疫情是影響重大，但持續期較短的事件。

報告稱，當前公路運輸限制仍制約大宗商品企業運轉，鐵路與水路相對正常，但若疫情持續嚴重、企業庫存減少，料在公路運輸持續受限下，部分企業的生產會在3月底開始下降。

需求面上，多數企業的短期需求將承壓。如汽車需求疲軟將影響到鋼廠，而湖北的企業運轉將持續吃緊。不過只要疫情結束，企業運轉恢復正常和補充庫存的需要將再度提振需求。

報告認為，企業維持充裕財力以及對現有債務進行再融資的能力，是抵禦此次疫情危機的關鍵。大型企業，尤其是國有企業的處境將好於民營同業。

(工商 )