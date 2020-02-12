韓國電影《寄生上流》榮獲奧斯卡四項大獎改寫影史記錄，台灣發行商CATCHPLAY集團不僅賺到院線發行收入，旗下的線上影音平台CATCHPLAY＋也賺到流量，這是繼《幸福綠皮書》之後，CATCHPLAY連兩屆取得奧斯卡最佳影片版權。

身為史上首部非英語的奧斯卡最佳影片，《寄生上流》在權威影評網站「爛番茄」好評飆升至99%，而在台重新上映票房則成長200％，CATCHPLAY＋影音平台單片觀看人數也成長63％。

導演奉俊昊上台致詞時，感謝導演馬丁史柯西斯的啟發與昆丁塔倫提諾的支持，到了後台接受媒體訪問時，聊到在他學習拍攝電影的路上，受到許多名導的作品薰陶，除了韓國名導演金綺泳、日本名導今村昌平、黑澤清，還有台灣名導演侯孝賢、楊德昌等。

除了1月底在鹿特丹影展首映，奉俊昊為了將《寄生上流》變成心中的經典電影，特別製作「黑白版」，即將在台躍上大銀幕；CATCHPLAY＋影音平台獨寵月付會員，也推出《寄生上流》黑白版特映趴，加入CATCHPLAY＋月付會員，就有機會觀賞導演精心雕琢的黑白版《寄生上流》。

CATCHPLAY以電影為核心，正透過全面經營電影產業上下游，從投資製作、院線及DVD發行、電影頻道經營到數位內容版權整合、線上影音平台，將內容價值極大化，在亞太區娛樂內容產業中，是少數垂直整合的企業。

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