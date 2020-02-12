Universal Robots（UR）和Mobile Industrial Robots（MiR）共同宣布將在擁有「全球協作型機器人之都」美稱的丹麥奧登斯（Odense）興建全球最大協作型機器人研發與製造中心，占地約5萬平方公尺（建築物空間約3.2萬平方公尺）。此次合作在美國母公司泰瑞達（Teradyne）的財務支援下，共計投資3,600萬美元，預估2022年完工。

協作型機器人（cobot）是目前工業自動化領域成長最快的市場，其能夠與人類緊密合作而無須安全防護的特點，為工作環境與生產力帶來關鍵助益。泰瑞達期盼藉此次全新成立的協作型機器人研發與製造中心，能進一步強化UR和MiR在全球市場的領導地位。

泰瑞達總裁暨執行長Mark Jagiela表示：「UR和MiR正引領一場全球性的協作型機器人革命，為各規模企業提供自動化解決方案。泰瑞達持續積極投資於開發新產品、解決方案與銷售管道，而這座全新的協作型機器人研發與製造中心，就是我們成長策略中至關重要的一項。很高興能以奧登斯為據點繼續發展我們的技術，讓機器人能夠以人性化的方式與人類協同作業。」作為UR和MiR的母公司，泰瑞達迄今已對這兩家丹麥的機器人新創企業投資超過5億美元。

全新的協作型機器人研發與製造中心將進一步帶動就業成長全球最大的協作型機器人研發與製造中心將座落於奧登斯的工業區，鄰近UR的企業總部現址，未來UR現有的總部建築也將成為協作型機器人研發與製造中心的一部分。日後UR和MiR仍將是各自獨立的公司，透過攜手打造具吸引力的工作環境，盼能協助兩間企業招募優秀新血，並在未來如預期般持續成長。

Universal Robots總裁Jurgen von Hollen表示：「根據ABI Research預測，協作型機器人市場規模可望在2030年成長到120億美元，具有極大發展潛力，而如此強烈的市場需求也讓UR和MiR的現有辦公室不敷使用。奧登斯擁有強大的人才生態系統，過去10年我們在此打造了一個獨特的機器人產業環境，很高興有機會能進行長期投資。」

MiR執行長Thomas Visti指出：「丹麥在全球協作型機器人市場大幅領先，這也推動我們投入大筆資金，於奧登斯興建全球最大協作型機器人研發與製造中心，藉此提供一個擁有先進設施、強大而專業的環境，以吸引全球頂尖人才。」MiR在過去1年僱用了100位新成員，UR也在過去2年延攬280人加入，此兩間企業目前分別在丹麥擁有160位和450位員工；而在世界各地更有220人受雇於MiR，UR的全球員工則將近700名。全新的協作型機器人研發與製造中心落成後，可望容納1,100位人員進駐。

(工商 )