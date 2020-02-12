台灣區遊艇公會理事長龔俊豪12日上午表示，相關單位開會達成3月12日遊艇展停辦的共識之外，並且在延期方案、以及戶外舉行方案，進行調查。

龔俊豪指出，高雄副市長李四川11日邀集經濟部國貿局、外貿協會、台灣區遊艇公會、海洋局、以及參展廠商，針對大陸「新冠肺炎」疫情的影響，開會討論2020國際遊艇展的因應方案。

他說，與會人員達成初步共識，3月12日到15日舉行的遊艇展，停止舉辦，並且由外貿協會與參展廠商、國內外買家等，研議將室內舉辦，移到嘉信22號碼頭和亞灣遊艇碼頭等戶外舉行的可行性替代方案。

龔俊豪表示，外貿協會也將與國內外相關廠商，進行調查，了解延期舉行的方案，至於延期到何時，要等外貿協會通盤了解之後，再做確認。

相關人士也透露，11日在高雄副市長李四川辦公室召開的因應會議，達成遊艇展停辦共識，除了擔心疫情傳染之外，另一個主要原因是，參考週遭國家的遊艇展因應模式。

據指出，韓國和新加坡的遊艇展，已經確定延期，但，延期舉行的日期，尚未公佈，而上海和香港的遊艇展，已經確定停辦。

(工商 )