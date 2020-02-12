由於新型冠狀病毒疫情爆發並持續擴散，加上對於其規模、致死率、持續時間以及該病情對 GDP增長和總經環境的直接影響及種種不確定性，陸股近期表現震盪。霸菱投資表示，儘管新冠病毒疫情是一次性事件，陸股恐會持續波動。

霸菱也表示，在2003年SARS爆發後5個月後，大陸官方政府才有較為明確的規劃及行動來抑制病情擴散。面對此次疫情，大陸政府在防控疫情及抑制病毒進一步爆發措施例如執行旅行禁令等比SARS 疫情時顯得更加積極。

對於陸股投資策略和配置，霸菱表示，雖然在農曆春節假期前賣出一些漲幅已大的股票，但自從新型冠狀病毒疫情爆發以來，並未對陸股組配置作出重大改變，整體上仍看好科技業前景，尤其是5G和資料中心相關類股，另外在大陸消費中發現具吸引力的投資機會，如教育、醫療等。這些行業能提供長期的結構性增長機會，相對不受近期外部投資環境的劣勢所影響。

霸菱表示，從2002年末到2003年中的SARS以及其他類似病毒傳染事件（如豬流感及禽流感）的 經驗來看，傳染病對大陸經濟影響往往是重大的，影響時間通常相對較短，約1～2季。然考慮到此次大陸官方採取比以往更堅決的措施如廣泛的旅行禁令，加上目前大陸消費占 GDP的比重越來越大，預估此次冠狀病毒疫情對整體經濟影響程度可能會加劇。為了減輕經濟活動的下行風險，預期大陸官方將很可能維持寬鬆的貨幣及財政政策。

另旅行、觀光、娛樂及零售等產業是短期內受到最大的影響，但霸菱說，注意到這些行業均具有長期增長動力，一旦疫情消退並逐步解除限制，需求預計會迅速恢復，另醫療保健可望受惠於未來需求及投資的增加。

霸菱也說，希望利用當前的市場修正來尋找有利的買進點，並藉由市場因負面投資情緒而出現超賣的機會，加碼基本面具吸引力的公司。

(工商 )