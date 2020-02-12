對於新冠肺炎在經濟層面上的影響，大陸社會科學院副院長蔡昉指出，疫情造成暫時性干擾，雖會小幅降低經濟增速，但對全年不會造成影響。

蔡昉在人民日報撰文稱，疫情造成的暫時性干擾雖然會小幅降低增長速度和其他發展指標，但總體上不會延遲全面建成小康社會目標的實現。

蔡昉指出，疫情之下的負面影響是一次性衝擊現象，對生產要素供給和生產率都不會產生長期影響，甚至不會造成對全年的影響，更不會削弱中國經濟的潛在增長能力，大陸經濟長期向好的基本面沒有改變，也不會因突發事件的衝擊而改變。蔡昉看好，疫情在需求方面造成的損失，能夠較快得到恢復。

在對策上，蔡昉提到，非疫情嚴重地區可以在堅決有效防控疫情的前提下有效促進職工到崗，特別是幫助農民工安全返城就業，努力保持全年就業比較充分。貨幣政策適度強化逆週期調節力度，金融機構加大融資支持力度，財政上能考慮推出特殊紓困安排。消費上，看到疫情時受抑制的消費需求，部分能在疫情後得到彌補。

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