唱紅「海海人生」的台語歌手陳盈潔，被指教唆姐姐陳乃嘉在本票上偽造妹妹的簽名，她接受檢察官偵訊時賭氣認罪，說「我情願我教唆，叫我姊寫，我來關」，台北地院重判3年2月，高院認為她的認罪的答辯明顯是意氣用事，檢方舉證不足，改判無罪。

本案導因陳盈潔向友人借款280萬元，對方要求她的妹妹在本票上簽名，她的姐姐偽簽，陳盈潔在檢方偵訊時又作不利自己的陳述，檢察官偵結將她起訴，北院判她有罪。

高院認為，陳盈潔固然在檢方偵查時坦承有給陳乃嘉心理壓力，想要陳乃嘉在本票上簽發妹妹的姓名，但她同時也說最初是因借款人要求簽名問題，才導致她與姐姐陳乃嘉發生爭執，但她其並未要求陳乃嘉一定要簽，是陳乃嘉自己決定冒名簽名。

高院表示，陳盈潔接受檢察官訊問時，雖回答「我情願啊，我情願我教唆，我承認，我教唆，有壓力，叫我姊寫，我來關，不想要關」等語，明顯是她在意氣用事之情形下，所為認罪之答辯，再加上證據無從形成她有罪之確信，因此改判無罪。

(中時 )