綠色和平極地曙光號與希望號甫完成為期6周南極調查工作，發現頰帶企鵝(Chinstrap Penguin)部分族群在過去50年間數量銳減77％，今年2月6日於南極更測得破紀錄攝氏18.3度的高溫，來自台灣的船員黃懿萱全程參與調查工作，呼籲台灣能關心氣候變遷帶來的環境衝擊，積極減少對地球的傷害。

綠色和平專案主任張皪心強表示，全球暖化對南極的衝擊日益嚴重，今年2月6日位於南極的埃斯佩蘭薩基地(Base Esperanza)測得破紀錄攝氏18.3度的高溫，全球的溫室氣體在過去50年間持續增加，連帶使得南極常見的頰帶企鵝數量大幅減少，例如南極半島東北部的象島(Elephant Island)是企鵝的重要棲地，估算目前有5萬2786對繁殖企鵝，相較1971年所調查的12萬2550對企鵝數量平均減少60％左右。

張皪心表示，主管台灣減碳的《溫室氣體減量及管理法》設定我國2020年溫室氣體排放量要較2005年(基準年)減量2％，然而根據經濟部能源局2018年統計，我國2005年至2018年碳排減量僅0.8％，看來這目標勢必跳票，台灣政府應加速減碳工作，同時督促及鼓勵企業採取積極減碳行動，對抗迫在眉睫的氣候危機。

參與調查的紐約石溪大學生態與演化系副教授林區(Heather J. Lynch)指出，企鵝族群銳減意味南極生態在50年間已出現重大變化，也影響南極企鵝的食物來源，雖然牽涉許多因素，但所有證據都指向氣候變遷。

台灣船員黃懿萱表示，加速氣候變遷很容易，然而取得氣候變遷證據十分困難，現代人的日常生活方式，如交通工具排出的廢氣看似消失於空氣中，其實都對氣候造成種種負擔，很多人可能一生都不會到訪的南極，正承受人類種種不友善環境行為的後果。

(中時 )