前總統馬英九因「三中交易案」遭起訴，台北地院今再開準備庭，檢方質疑中廣公司股權交易案中，馬英九為何指示賣給趙少康，刻意排除條件較好的前省議會議長高育仁？馬英九的律師則反擊，依當時的廣播電視法，高育仁身分不得投資廣播事業，討論條件根本不具意義。

北院今天上午9點半續開三中案準備庭，針對中廣公司股權交案釐清雙方爭執事項，檢方針對此部分的起訴指出，中廣買家趙少康無力承購57億元中廣股權，馬英九卻仍指示賣給趙，害中投及光華蒙受逾44億元損失。

法官起先詢問馬英九，何時知高育仁、趙少康為潛在買家？2006年11月6日中投公司前董事長張哲琛上簽呈之前，有無先向馬英九報告買家的事情？是否有在議約過程中給予指示或建議？馬均透過律師簡單回應「不記得」、「沒有印象」。

檢方質疑，相關錄音譯文指出，2006年3月7日間張哲琛知悉高育仁、趙少康有意購買中廣股權，中投前總經理汪海清同天卻直接向趙表示「主席樂觀其成」，顯示這期間張應有向馬英九報告此事，馬裁示出售給趙，最後再輾轉通知趙。

檢方並說，高育仁的50億元，趙少康出價57億元，乍看趙出價較高，但有47億元是中投公司後續向趙買回中廣公司非廣播部門的資產價金低債，等同換取流動性較低的不動產，其中甚至有部分屬於爭議資產，導致中投及光華後續的虧損。

馬的律師則強調，「樂觀其成」與「指示」的意義不同，只能說是為了加強趙少康購買意願，而依2006年適用的廣電法及國民黨章，要「黨政軍退出媒體」，高育仁就是依法不得投資廣播事業，因此分析他的購買條件，不具任何意義。

(中時 )