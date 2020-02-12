新冠肺炎衝擊觀光，交通部正籌劃百億紓困與振興觀光方案，其中包含飽受衝擊的遊覽車、租賃車、計程車等業別及從業人員，甚至是航空及機場業者，但是卻獨缺乘客大幅流失的國道客運業。國光客運工會理事長楊榮德今（12）日建議，振興觀光應該納入國道客運票價補貼，鼓勵民眾踴躍使用大眾運輸工具從事國內旅遊。

疫情爆發後，民眾非必要不敢搭乘長途客運，乘客大幅流失。楊榮德說，以往年一票難求的武陵農場賞櫻專車為例，疫情蔓延前發售的預售票紛紛大量退票，即使已經調整發車班次，載客數不到座位總數七成，假日現場購票仍然搭得到車，是前所未有的特例。

楊榮德同時指出，國外觀光客裹足不前，連帶也讓國光客運機場巴士載不到旅客，非尖峰時段上座率僅有三成，楊榮德提醒，主管機關不能只想到幾家大航空公司，缺忽略收入大受影響的眾多客運業第一線駕駛。

楊榮德提議，國民旅遊振興方案應該納入國道客運補貼，參照行之有年「連續假期公共運輸票價優惠及轉乘優惠補貼實施計畫」，大力加強推動國民旅遊，鼓勵民眾踴躍使用大眾運輸工具從事國內旅遊，搶救觀光產業與龐大就業人口，活絡全台觀光據點與偏鄉商業活動，為低迷不振內需市場注入經濟動能。

(工商 )