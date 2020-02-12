董至成12日傳出21年婚姻深陷危機，自從他從民視《綜藝大集合》請辭，前進大陸拍戲後，老婆羅若云長期在婚姻累積下來的情緒及不滿，逐漸明顯，加上董至成過年初三才告知董嫂自己返台，成為壓垮這段婚姻的最後一根稻草。

對於董至成婚姻正處在破滅邊緣一事，多年好友及工作好夥伴胡瓜透過經紀公司回應：「自從董哥去大陸拍攝後，我們聯繫多半是聊工作上面的事情，沒有談到家務事，是媒體詢問才知道有這樣的報導。」似乎也非常驚訝老友婚姻亮紅燈。

董至成與胡瓜過去一起主持《綜藝大集合》。（資料照片）

據《鏡週刊》報導，董至成為13歲兒赴陸打拚，但與董嫂婚姻早已存在許多問題，董至成遭傳有情緒控管問題，曾在外頭因購物與老婆起爭執，甚至推打，但董嫂忍無可忍提出不要贍養費離婚，卻是因為他過年除夕悄悄回台，直接在董媽媽的新北市住處過年，初三才告知太太返台的消息。

董至成目前失聯中，經紀人大錢表示：「董哥的私人事情，現在我無法代他回應，但目前的事實是他們目前還是有婚姻關係，我整個早上也聯絡不到董哥，我聯絡到他後，他有什麼回應，我再跟大家說。董嫂目前也不接其他人電話。」

(中時 )