長勝營區市地重劃工程-舊彈藥庫。(台南市地政局提供／曹婷婷傳真)

長勝營區市地重畫工程的公園一角。(台南市地政局提供／曹婷婷傳真)

新營長勝營區荒置近20年，歷經500多天開發工程，預計3月6日啟用，擁有綠色隧道及公園，綠色隧道喬木100％原地保留，可望成為新營當地具有特色的休憩空間，變成打卡新地標；台南市長黃偉哲表示，第六期新營區長勝營區啟用，將除促進土地有效利用外，也會帶動新營地區繁榮發展。

台南市長黃偉哲上任後，為平衡溪南、溪北發展，指示地政局加速長勝營區市地重劃。長勝營區原是陸軍通信訓練基地使用，自1999年陸軍部隊撤出後，園區閒置荒廢，形成治安死角，民眾迫切希望市府改善；為維護區內公私有土地所有權人權益及保留營區內綠色隧道意象，地政局採公辦市地重劃開發，以利活化閒置營區，並創造多元化開放空間、休閒遊憩環境，促進土地有效利用、帶動新營地區繁榮發展。

台南市政府地政局長陳淑美表示，為完整保留區內既有生態及綠色隧道，採低衝擊低開發方式規畫，減少環境擾動，並創造公園特色，與周邊既有環境資源串聯為生態廊道，滿足市民活動休憩需求。

此案採尊重原有生態並保留的規畫方式榮獲「2017年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類-公共建設類-優質獎」及本府「公共工程優質獎-入圍獎項」 肯定。

地政局表示，開發區內共約436棵喬木，數量最多為芒果，其次是榕樹，為開闢計畫道路，僅移植37棵喬木(約8.5％)至區內公設用地內，採全樹冠移植工法，目前存活率100％；其餘399棵喬木(91.5％)均區內原位置保留，綠色隧道喬木則採100％原地保留。

園區內鳥類種類甚多，常見白鷺鷥、黑冠麻鷺及白頭翁等，第二級珍貴稀有保育鳥類-鳳頭蒼鷹，亦常現蹤，儼然已成為小型珍貴生態系統。

為了不讓施工干擾動物棲地，綠色隧道內植栽全數保留，讓鳥類棲息築巢；隧道內採高架步道，形成生態廊道，動物在步道下自由穿越，避免人類與動物之間互相干擾且和平共存在自然環境中，高架步道更可避免人類踩踏植栽根系，植栽更有喘息空間，施工期間更採小型機具且分區施工，讓干擾降到最低。

除了區內植栽完整保留之外，舊陸軍營區意象如綠色隧道內早期為防空作戰需求而遮蔽軍用卡車，以榕樹分隔自然形成的特殊停車位，以及舊彈藥庫、崗哨等，皆已完整修繕並保留，除了讓早期在此受訓的弟兄緬懷，更形成休憩特色。

地政局表示，本重劃區總面積11.34公頃，區內規劃住宅區、商業區、行政文教區等可建築用地，面積約7.20公頃；另規劃公園、廣場、停車場等公共設施用地，面積約4.14公頃，公設比為36.51％。

重劃工程完成後，將可形塑地方優質環境，提升土地利用價值，增加新營區公園休憩空間，並期望成為新營區打卡新地標，串連周邊鐵道文化景觀資源，新營區未來發展前景將指日可待！

(中時 )