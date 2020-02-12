工控記憶體品牌宇瞻科技(8271)積極卡位全球5G應用市場，宣布全面量產大容量32GB DDR4工業級記憶體，目前已導入全球一線SD-WAN與虛擬路由器vCPE客戶。

隨著全球電信業者陸續啟動5G網路布建，為了處理持續增長的暫存資料，大容量記憶體可助力提升即時運算效能、降低網路負載；宇瞻以全系列工規大容量記憶體提前布局，也為後續搶攻小型基地台與微型資料中心建置商機做好準備。

宇瞻32GB DDR4-2666工業級記憶體模組，採用三星(Samsung)最新一代1x nm 16Gb A-die DDR4 DRAM晶片，首波看準隨之而來的5G佈建成本壓力與網路虛擬化趨勢，鎖定軟體定義廣域網路SD-WAN(Software-Defined WAN)、虛擬路由器vCPE(Virtualized Customer Premises Equipment)等應用，已成功打入(design in)全球一線客戶供應鏈，於5G市場搶得先機。

台灣首波5G頻譜釋標作業於日前定案，全球5G商轉時程與基地台建設規劃正加速進行中。根據Markets and Markets《Small Cell 5G Network Market》研究報告預估，2025年5G小型基地台(small cell)的市場規模將從2019年的5億美元成長至35億美元，年複合成長率(CAGR)達37.1%。大量的小型基地台(small cell)與區域性微型資料中心(micro data center)設置，與垂直市場應用如智慧製造、智慧醫療、影像辨識與監控應用、車聯網(IoV, Internet of Vehicles)等，預期將成為5G技術的早期採用者，為記憶體市場帶來新一波成長動能。

(時報資訊)