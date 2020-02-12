大陸武漢肺炎疫情遲遲未獲控制，許多地方設立「方艙醫院」收治輕症病患，但方艙醫院的配備，被外界形容像是陽春的集中營，擔心可能造成交叉感染。現在大陸當局疑似想讓方艙醫院甩開「集中營」的負面形象，開始讓病患「現身說法」，表示自己在裡面過得很好，而院內大媽跳廣場舞的畫面也陸續曝光，似乎想扭轉外界的負面印象。

有人在「方艙醫院」的大媽患者，開心在院內跳起廣場舞。（圖／翻攝微博）

據《新浪網》報導，繼大陸當局讓首批武漢肺炎出院患者高呼「感謝黨感謝祖國」後，最近也曝光一名女病患的現身說法。該患者表示，她被確診後，一開始有點擔心住進方艙醫院，裡面生活條件不好，還有可能被交叉感染，但實際住進來後，發現這裡三餐是各地酒店輪流送過來，菜色很豐盛，「有點擔心自己會變胖」；而且每張床都有電熱毯，裡面還有電視可以看，生活比想像中舒適。

這名女患者還表示，在方艙醫院隔離，除了吃好住好，她看到不少大媽患者在院內跳起「廣場舞」，也覺得很有趣。他認為跳舞能讓人有精神跟活力，「醫護人員也說不能天天躺著，還是要運動一下的。」不過也有裡頭的患者爆料，指方艙醫院內的衛生環境不佳，也不是餐餐有飯吃，對於方艙醫院的環境評價，看起來感受還是很兩極。

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(中時電子報)