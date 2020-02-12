台灣民眾黨立委蔡壁如今日接受電台專訪並表示，針對武漢肺炎紓困方案，國民黨提出了500億紓困特別條例，民眾黨不排除一起合作，也會再找時間拜會國民黨。

蔡壁如指出，民進黨打算立法院可以晚一點開議，打算訂在21號，理由是一旦開議，行政院就要到立院備詢，恐影響到行政院防疫工作。對此民眾黨沒有太多意見，反正14號黨團協商時再討論。

蔡壁如說，關於國民黨提出500億紓困特別條例，其實大家對紓困都不會有太多意見，但民眾黨希望到時候是用追加預算的方式處理，到時候立法院才能監督，追蹤相關經費流向。

蔡壁如表示，武漢肺炎目前最大衝擊是觀光、旅遊、餐飲、旅館業，而日前拜會商總時，也提到有些行業是很需要現金流的，比方像是夜市攤商等等，因此對於紓困到底會不會幫助到中小企業、個體戶等真正需要的人，民眾黨會對此特別注意。

蔡壁如說，商總提出需求也大概是500億，當中包含企業營利所得稅從17％降到9％，鼓勵企業不要放無薪價補助1／2的員工薪資等等。民眾黨在部分方案上可能會和國民黨合作，不排除拜會。

蔡壁如表示，日前也已拜會時代力量，有談到兩黨各自要提的優先法案，目前可能會就居住正義、環保、綠能等等的相關法案共同合作。而民眾黨和時力都是年輕政黨，有許多案子的看法都是一致，對未來合作空間樂觀。

＃民眾黨 ＃國民黨 ＃紓困條例 ＃時代力量

(中時 )