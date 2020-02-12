李雅婷上月上節目分享慘痛經驗。（圖／翻攝自東風衛視 Youtube）

本土劇演員李雅婷過去演出《親戚不計較》中凶狠媳婦「月英」一角走紅，但戲外她卻曾因愛情學分狠狠跌一跤，上月她上節目自曝35歲時曾遇到渣男，對方吃她的、喝她的，還騙走她的錢，讓她一時想不開吞了百顆安眠藥，留下2年跛腳後遺症，令人心疼。

李雅婷上月參加節目《大尋寶家》，她透露在35歲前人生都奉獻給工作，那年經朋友介紹遇到一位渣男，後來男方開始追求她，也開了第一次口借錢，李雅婷說，當時男方請她轉5萬塊給他，她認為在能力範圍內便沒多想就答應，沒想到對方根本就是專業級的，第一次有借有還，之後竟逐步越借越多錢。

李雅婷表示，最讓她心軟的是男方有次在她家裡下跪，哀嘆自己無父無母，讓她不得不心軟，之後不僅讓男方住她家，還給對方錢花，有次男方突然帶回來一罐安眠藥，趁李雅婷外出後不告而別，讓李雅婷崩潰，一時想不開後吞藥，幸好送醫後撿回一命。

鬼門關前走一遭，李雅婷坦言：「我不但快截肢，而且我35歲到37歲都是跛腳的」，最近右腳還會痛，回憶當下李雅婷忍不住難過淚崩，透露姊姊為了她絕望去求神問佛，只希望李雅婷能好起來，神奇的是兩天後李雅婷竟也真的退燒，卻在腳部留下了後遺症。

李雅婷說，想藉由自身經驗警惕大家第一交友要小心，第二就是真的不能做錯事，她的經紀人白冰冰也勸戒她人的壽命都有定數，「生死有命，富貴在天，絕非自己能解決，千萬不能傷害自己」。

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(中時電子報)