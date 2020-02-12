花旗(台灣)銀行宣布於2020年起全面提升員工福利，全台灣4,000多位同仁皆可享有，包含延長產假至16週、陪產假4週及提供收養假4週，皆大幅優於國內勞基法規定，且不論家庭組成型態皆能享有。花旗以開放多元的企業文化，規劃多樣貼心的制度與措施，為員工打造工作與生活平衡的幸福職場。

花旗(台灣)銀行人資長劉愛璇表示，花旗在員工的每個人生階段都盡可能提供資源協助，我們提倡不論性別，在工作與家庭中都應互相扶持，這也更能促進大眾的性別平等意識。

花旗集團日前宣布2020年1月1日起，產假由原本的法規基本日數8週一口氣延長至16週，陪產假由5天倍增至4週，陪產假天數居國內金融業之冠，更特別提供4週收養假，讓員工可以開心迎接家中新成員的到來；花旗台灣全體同仁也同步適用此福利。

此外，體恤員工辛勞，花旗台灣於多年前便開始提供一年7天的家庭照顧假，其中5.5天享有全薪，家庭成員需要照顧時，可隨時申請，讓員工可以無後顧之憂地兼顧工作與家庭。

而在性別平權上，花旗更是引領國內金融業的標竿企業。花旗(台灣)女性同仁占全員70％，一級高階主管中更有高達60％是女性，遠高於一般金融業，亦高於集團的33％。考量女性同仁不論在職涯發展或親子教養上更需要協助，花旗台灣同仁於2018年成立Citi Women’s Network員工社群，提供多元資源與支持，啟發女性同仁，鼓勵進步價值。

不僅於此，花旗集團領先業界於2019年初首度公布花旗員工的「性別薪酬差距」，致力朝向不論性別皆同工同酬的目標。花旗更入選2019彭博性別平等指數（Bloomberg Gender-Equality Index），名列全球230家對性別平等高度重視的企業之一。

(中時 )