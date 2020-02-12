中國汽車流通協會數據顯示，截至11日協會監測調研的近50家汽車經銷商集團共2,895家4S店中，僅有573家復工，復工率僅有19.8％。

中證網報導，中國汽車流通協會指出，從產業鏈和影響趨勢看，汽車經銷商當前面臨極大資金流動性風險，經營受阻導致經營回款斷流。

中國汽車流通協會提及，從總體情況看，汽車市場在經歷連續兩年負增長背景下，又受到此次疫情的波及，對產業的影響非常深遠。從復工意願和能力看，部分生產企業復工有繼續後延可能，同時流通企業復工比例不足三成，多是受各地疫情管控以及對員工健康安全的考慮，加之相關防疫物資的緊缺。按照疫情防控進程不同來預測，行業或將出現輕度、中度和重度不同情況的影響程度。

中國汽車流通協會向國家發改委提交報告並建議，當局要有放開限購限行政策，完善便利二手車交易的政策環境，開拓廣大農村市場等措施，及時緩解汽車經銷商經營困難，及時增強汽車市場發展後勁，進一步拉動和擴大汽車消費。

(工商 )